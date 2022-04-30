شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة عسكرية روسية تنتهك المجال الجوي للسويد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش السويدي مساء اليوم السبت أن طائرة روسية بمحركات مروحية انتهكت المجال الجوي للبلاد لفترة وجيزة.

وقال الجيش السويدي إن طائرة عسكرية ذات محركات مروحية من طراز (ايه إن30-) حلقت في البداية فوق شرق جزيرة بورنهولم الدنماركية الواقعة على بحر البلطيق في الليلة السابقة ثم اتجهت نحو الأراضي السويدية.

وأوضح الجيش السويدي أن الطائرة الروسية اخترقت المجال الجوي جنوب مقاطعة بليكينجه لوقت قصير قبل أن تغادر المنطقة مرة أخرى .

وقد تابعت المقاتلات السويدية الحادث وقامت بتصوير الطائرة الروسية ذات المحركات المروحية .

وكانت أربع مقاتلات روسية قد اخترقت بالفعل لفترة وجيزة المجال الجوي فوق السويد في بداية شهر آذار/مارس الماضي.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من شهرين، تبحث كل من السويد وفنلندا بشكل مكثف إمكانية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقد حذرت روسيا الدولتين العضوتين فى الاتحاد الأوروبى والواقعتين في أقصى شمال أوروبا من اتخاذ مثل هذه الخطوة.