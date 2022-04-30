شكرا لقرائتكم خبر عن «أنجلينا جولي» تلتقي بنازحين شردتهم الحرب في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زارت نجمة هوليود الشهيرة أنجلينا جولي مدينة لفيف الأوكرانية اليوم السبت وذهبت إلى محطة للسكك الحديدية للقاء بعض السكان الذين شردتهم الحرب مع روسيا.

وجولي (46 عاما) مبعوثة خاصة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي تقول إن أكثر من 12.7 مليون شخص فروا من ديارهم خلال الشهرين الماضيين وهو ما يمثل نحو 30 بالمئة من سكان أوكرانيا قبل الحرب.

واثناء زيارة محطة السكك الحديدية التقت جولي بمتطوعين يساعدون النازحين الذين أبلغوها بأن كل طبيب نفسي مناوب يتحدث إلى حوالي 15 شخصا في اليوم. وقال المتطوعون إن كثيرا من الموجودين في المحطة أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين و عشرة أعوام.

وقالت جولي "لابد أنهم يعانون من صدمة... أعلم إلى أي مدى تؤثر الصدمة على الأطفال. أدرك أن مجرد وجود شخص ما يُظهر مدى أهميتهم، ومدى أهمية الاستماع لأصواتهم.. أعرف أن ذلك له تأثير على شفائهم".