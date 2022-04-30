سقوط صاروخ خارج قاعدة عين الأسد الجوية العراقية

أفادت وكالة الأنباء العراقية، نقلاً عن بيان للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم «داعش» في العراق، بأن صاروخاً سقط، السبت، خارج قاعدة عين الأسد الجوية العراقية، التي تستضيف قوات أميركية وأخرى دولية غرب بغداد، دون وقوع أي خسائر.

وأضافت الوكالة أن الصاروخ سقط «على بعد 4 كيلومترات خارج منطقة القاعدة»، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.