غرق 8 أطفال في شمال مصر أثناء عودتهم من العمل

30 أبريل , 2022
محاولة انتشال جثث الأطفال ضحايا الحادث (وسائل إعلام مصرية)
لقي ثمانية أطفال مصريين حتفهم جراء غرق تروسيكل (حافلة صغيرة مكشوفة) بترعة في محافظة البحيرة بشمال البلاد.
وتلقت مديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب تروسيكل يقل 13 طفلاً وأعمارهم من 12 إلى 15 عاماً في ترعة بدائرة مركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.
وأشارت إلى تمكن قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية من انتشال جثامين ثمانية من ضحايا الحادث الذين كانوا في طريقهم لمنازلهم لتناول وجبة السحور عائدين من العمل بإحدى محطات البطاطس بمنطقة التوفيقية.
ولفتت إلى إنقاذ 4 أربعة أطفال وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى إيتاي البارود بالمحافظة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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