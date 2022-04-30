سيارة ذاتية القيادة تحطم الرقم القياسي العالمي للسرعة

لندن: حطمت سيارة آلية الرقم القياسي العالمي للسرعة، حيث وصلت إلى سرعة مذهلة تبلغ 192.2 ميل في الساعة (309.3 كيلومتراً في الساعة).

السيارة، التي طورها فريق من Politecnico di Milano تدعى PoliMOVE وهي ذاتية القيادة بالكامل، وسارت على المسار في مهبط طائرات مكوك الفضاء في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا هذا الأسبوع.

وأثناء اختبار القيادة، سجلت سيارة السباق سرعة تبلغ 192.2 ميلاً في الساعة (309.3 كيلومترًا في الساعة)، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 175.49 ميلاً في الساعة (282.42 كيلومترًا في الساعة).

وقال البروفيسور سيرجيو سافاريسي قائد الفريق الذي طور السيارة "كان هذا الاختبار التجريبي مبهجًا، ونحن مسرورون بالرقم القياسي العالمي، لكننا متحمسون أيضًا لحقيقة أن هذه البيانات ستكون متاحة للجميع، وستستفيد الصناعة من عملنا".

وانطلقت السيارة في خط مستقيم من مهبط طائرات ناسا في كيب كانافيرال في 27 أبريل (نيسان)، وتم الوصول إلى سرعة 192.2 ميل في الساعة بمتوسط يزيد عن 0.6 ميل (1 كيلومتر) في محاولتين متتاليتين في اتجاهين متعاكسين، للقضاء على تأثيرات الرياح.

وفي غضون أيام قليلة، سيحاول الفريق تكرار الإنجاز على حلبة أتلانتا - هذه المرة على مضمار سباق وليس على خط مستقيم.

وقطعت سيارات السباق ذاتية القيادة شوطًا طويلاً في السنوات الأخيرة، لكنها لم تكن دائمًا سلسة، و من المؤكد أن محاولات تطوير السيارات ذاتية القيادة سيستفيد من هذا الإنجاز التاريخي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.