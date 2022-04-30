زاخو يهزم أربيل بثلاثية في الدوري الممتاز

تمكن فريق زاخو، اليوم السبت، من الفوز على نظيره أربيل بثلاثة أهداف لهدف في الدوري الممتاز.

وسجل زاخو في المباراة التي اقيمت على ملعب فرانسو حريري في اربيل، فرانك سدريك وبرونو اوليفيرا وفيتور سيلفا، بينما سجل اربيل من خلال سفين منصور.

ورفع زاخو رصيده من النقاط الى 40 في المركز الثامن، بينما بقى اربيل في المركز التاسع عند 36 نقطة.