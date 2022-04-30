انت الان تتابع خبر حديث مفاجئ يخص المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تعقدت بشكل كبير بعد الاجتماع في مدينة اسطنبول التركية.
وقال كوليبا بحسب وكالة "شينخوا" الصينية: "نعم، مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا تسير بشكل صعب للغاية".
وأشار إلى أنه "قبل أسابيع قليلة، وبوساطة تركية، أجرى وفدا الجانبين جولة مفاوضات وجها لوجه في اسطنبول".
وأضاف: "اقترح الوفد الأوكراني هناك مشروع اتفاقية بشأن ضمانات أمنية دولية. وتسلم الجانب الروسي الاقتراح للمزيد من الدراسة. وللأسف، بعد ذلك أصبحت عملية التفاوض أكثر تعقيدا".
وأشار إلى أنه "قبل أسابيع قليلة، وبوساطة تركية، أجرى وفدا الجانبين جولة مفاوضات وجها لوجه في اسطنبول".
وأضاف: "اقترح الوفد الأوكراني هناك مشروع اتفاقية بشأن ضمانات أمنية دولية. وتسلم الجانب الروسي الاقتراح للمزيد من الدراسة. وللأسف، بعد ذلك أصبحت عملية التفاوض أكثر تعقيدا".