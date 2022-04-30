شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز يكشف معايير الانضمام لقائمة لجنة العفو الرئاسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة عقدت اليوم اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد لبحث آليات تلقي طلبات العفو من أهالي السجناء.

وأضاف محمد عبد العزيز في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن معايير الانضمام الى قائمة العفو الرئاسي هي عدم ممارسة العنف وعدم الانضمام لتنظيمات إرهابية.

يذكر أن لجنة العفو الرئاسي قررت أن يكون تلقي طلبات العفو الرئاسي الواردة للجنة بالطرق الآتية :

- استمارة طلب العفو من خلال موقع المؤتمر الوطني للشباب (سيتم إطلاقها خلال ساعات)

- البريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب أو الشيوخ.

- لجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان.

- أعضاء لجنة العفو الرئاسي.

كما أعدت اللجنة قائمة عفو بمناسبة عيد الفطر تتضمن عدد من الأسماء يصدر قرار بالعفو عنهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن تستكمل اللجنة أعمالها بعد العيد لبحث كافة الطلبات التي تصل إليها سواء كانت من الشباب أو الغارمين والغارمات.

وسوف تعقد اللجنة مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لبحث طلبات العفو التي لديهم.