إعادة فتح ميناء نويبع البحري واستئناف حركة الملاحة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

اعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم السبت، إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، وذلك عقب تحسن الأحوال الجوية، واستقرار سرعة الرياح.

وجرى استئناف الأنشطة البحرية، وانتظام الحركة الملاحية بالميناء، مع متابعة حالة الطقس أولا بأول لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وكانت الهيئة أعلنت عصر اليوم غلق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح، واضطراب حالة البحر ما أدى إلى إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة لحين تحسن الطقس.