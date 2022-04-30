بعد زيادة الفائدة.. شروط قرض السيارات الصينية في 4 بنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

أقدمت البنوك في شهر مارس الماضي على رفع نسبة الفائدة على جميع قروض السيارات الصينية والملاكي أسوة بباقي القروض الأخرى عقب قرار البنك المركزي الأخير.

وقرر البنك المركزي يوم 21 مارس 2022 في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية رفع سعر الفائدة بنسبة 1% لأول مرة منذ 5 سنوات، لتصبح 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.

وتقدم البنوك برنامجًا خاصًا لتمويل شراء السيارات الصينية للعملاء بعد انتشار في السوق المصري ولكن بشروط تختلف قليلا عن برنامج السيارات الأخرى في الحد الأقصى لقيمة التمويل أو نسبة الفائدة.

وتتيح البنوك قروض السيارات الصينية لكافة العملاء بضمان تحويل الراتب للموظفين في القطاع الخاص أو الحكومة، ولأصحاب المهن الحرة، بأوراق بسيطة أهمها شهادة معتمدة من جه العمل بإجمالي الدخل الشهري، والتعهد بتحويل الراتب أو قيمة القسط حتى الانتهاء من سداد آخر قسط من القرض، وعرض سعر للسيارة من معرض معروف.

وتشترط البنوك على العميل ألا يكون حاصلًا على قروض بأكثر من 50% من إجمالي دخله الشهري للموافقة له على ضخ قرض جديد وفقا للتعليمات الصادرة من البنك المركزي تجنبا لزيادة نسب التعثر وقدرة العميل علي الإيفاء بسداد الأقساط.

وتوجد بعض الأنواع من السيارات الصينية ترفض البنوك تمويلها وتكتفي بعدد موديلات محددة ومعروفة من السيارات المتداولة منذ فترة في السوق المصري وأثبتت كفاءتها.

ويقدم الخليج 365 تفاصيل قروض السيارات الملاكي الجديدة الصينية في 4 بنوك بعد قرار زيادة الفائدة قبل نهاية شهر مارس الماضي:

البنك الأهلي

نسبة الفائدة: من 18% متناقصة إلى 19.5% سنويا حسب آجال القرض.

قيمة القرض: من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه كحد أقصى.

نسبة التمويل من البنك: 50% من إجمالي قيمة السيارة.

المصاريف الإدارية: من 1.5% إلى 2%من إجمالي قيمة القرض حسب حالة العميل.

فترة سداد القرض: 4 سنوات كحد أقصى.

الدخل الشهري: 1500 جنيه كحد أدنى.

السن: 21 عاما إلى 60 عاما كحد أقصى.

بنك مصر

الفائدة: من 18.5% إلى 20.75% سنويا متناقصة وتتباين حسب تعهد جهة العمل بتحويل الراتب على البنك.

قيمة القرض: من 70 ألف جنيه إلى 550 ألف جنيه كحد أقصى.

المصاريف الإدارية: 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

نسبة التمويل: 60% فقط من إجمالي قيمة السيارة.

فترة سداد القرض: من سنة إلى 3 سنوات كحد أقصى.

الدخل الشهري: ألف جنيه كحد أدنى لموظف الحكومة، وألفي جنيه للقطاع الخاص.

السن: 21 عاما إلى 65 عاما.

بنك القاهرة

الفائدة: 15.5% إلى 21% متناقصة حسب تعهد جهة العمل لتحويل الراتب.

قيمة القرض: من 15 ألف جنيه إلى مليوني جنيه كحد أقصى.

المصاريف الإدارية: 2.5% من إجمالي قيمة القرض.

نسبة التمويل من البنك: 100% من إجمالي قيمة السيارة

سداد القرض: من سنة إلى 5 سنوات كحد أقصى.

الدخل الشهري: ألفي جنيه.

السن: 21 عاما إلى 65 عاما.

البنك العربي الأفريقي الدولي

نسبة الفائدة: من 17% إلى 24% متناقصة سنويًا، حسب تصنيف الشركة ونوع وظيفة العميل.

قيمة القرض: من 22 ألف جنيه إلى 1.5 مليون جنيه.

نسبة المصاريف الإدارية: 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

فترة السداد: تصل إلى 7 سنوات.

الحد الأدنى للدخل الشهري: 3 آلاف جنيه.

سن العميل: من 21 إلى 64 عامًا.