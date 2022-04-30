تعرف على خريطة الساحات المخصصة لصلاة عيد الفطر في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، تخصيص 30 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع لإقامة شعائر صلاة العيد، بواقع 4 ساحات بمركز الواسطى، و3 في مدينة ببا، و4 في ناصر ، و4 بالفشن، و3 في سمسطا، و9 بمركز ومدينة بني سويف وشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة.

أوضح وكيل الأوقاف أنه يجرى حاليا الانتهاء من تجهيز ساحات المساجد وتخصيص خطيبين لكل ساحة "أساسي واحتياطي"، حيث جرى تحديد الساحات بمساجد الواسطى وهى: مسجد أبوبكر الصديق بالبندر، ومسجد الفتح الإسلامى بقرية اطواب، ومسجد أحمد حسن مبارك بعطف إفوة، ومسجد المشاهرة بقرية هرم ميدوم، وفي مركز ومدينة ببا مساجد الكبير، والنصر بالبندر، ومسجد الشيخ جودة بقرية قمبش، ومساجد: هديب، والرحمة بطنسا الملق، والكبير بالبرج، والتوبة بقرية الحمام بمركز ناصر.

وفي الفشن ساحات مساجد: الشيخ غنيم، والشيخ زهران، والكبير المتعال بالبندر، ومسجد الصايم بصفط العرفا، وفي مركز ومدينة سمسطا مساجد عثمان بن عفان، الكبير، والرحمة بالبندر، وفي مركز ومدينة بني سويف وشرقها مساجد: عمر بن عبد العزيز، السيدة حورية، علي بن ابي طالب في الحي الثاني شرق النيل، الأباصيري، الخفاء الراشدين خلف الاستاد الرياضي، ومساجد: الحاج سيد بقرية باها، والكبير بقرية بني موسى، والكبير ببليفيا، والكبير بقرية دموشيا، وفي إهناسيا مساجد: العواونة، والكبير بقرية منشأة طاهر، وعمر بن الخطاب في بندر اهناسيا.