الارشيف / اخبار العالم

مقتل دنماركي في أوكرانيا

0 نشر
0 تبليغ

أفادت وزارة الخارجية الدنماركية بمقتل دنماركي أثناء وجوده في أوكرانيا، بحسب ما أوردت في بيان نقلا عن عائلته، وأفاد التلفزيون الدنماركي العام عن اختفاء شاب يبلغ 25 عامًا في أوكرانيا، وقدمه على أنه عضو في «الفيلق الدولي» الذي يقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية.

وبحسب التقرير، كان الشاب ضمن مجموعة من 8 مقاتلين شاركوا في معارك بمدينة ميكولايف الثلاثاء وقضى 6 منهم خلالها.

وقالت الخارجية الدنماركية إنه «بناء على المعلومات المتاحة، تعرفت الأسرة على الشخص المعني، ومن ثم اعتبرته ميتا»، موضحة أنها «تحدثت» مع عائلته.

وأضافت أن «وزارة الخارجية لديها واجب التحفظ في المسائل الشخصية ولا يمكنها تقديم مزيد من التفاصيل».


كانت هذه تفاصيل خبر مقتل دنماركي
في أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا