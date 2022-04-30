مقتل دنماركي في أوكرانيا

أفادت وزارة الخارجية الدنماركية بمقتل دنماركي أثناء وجوده في أوكرانيا، بحسب ما أوردت في بيان نقلا عن عائلته، وأفاد التلفزيون الدنماركي العام عن اختفاء شاب يبلغ 25 عامًا في أوكرانيا، وقدمه على أنه عضو في «الفيلق الدولي» الذي يقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية.

وبحسب التقرير، كان الشاب ضمن مجموعة من 8 مقاتلين شاركوا في معارك بمدينة ميكولايف الثلاثاء وقضى 6 منهم خلالها.

وقالت الخارجية الدنماركية إنه «بناء على المعلومات المتاحة، تعرفت الأسرة على الشخص المعني، ومن ثم اعتبرته ميتا»، موضحة أنها «تحدثت» مع عائلته.

وأضافت أن «وزارة الخارجية لديها واجب التحفظ في المسائل الشخصية ولا يمكنها تقديم مزيد من التفاصيل».