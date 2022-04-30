وبحسب التقرير، كان الشاب ضمن مجموعة من 8 مقاتلين شاركوا في معارك بمدينة ميكولايف الثلاثاء وقضى 6 منهم خلالها.
وقالت الخارجية الدنماركية إنه «بناء على المعلومات المتاحة، تعرفت الأسرة على الشخص المعني، ومن ثم اعتبرته ميتا»، موضحة أنها «تحدثت» مع عائلته.
وأضافت أن «وزارة الخارجية لديها واجب التحفظ في المسائل الشخصية ولا يمكنها تقديم مزيد من التفاصيل».
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل دنماركي
في أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.