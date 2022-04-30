سريلانكا ترفع أسعار الأدوية 40 %

أعلنت سريلانكا التي تعاني ضائقة مالية، زيادة في أسعار عشرات الأدوية الشائعة الاستخدام بنسبة 40 %، في وقت تمر البلاد بأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. وأثارت أشهر من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة والنقص الحاد في الأغذية والوقود والأدوية احتجاجات واسعة النطاق تطالب باستقالة الحكومة.

وألغت المستشفيات العمليات الجراحية الروتينية بعد نفاد مواد التخدير، وينطبق إجراء السبت على 60 دواءً غير متوافر. وقالت وزيرة الصحة شانا جاياسومانا، إن المضادات الحيوية والمسكنات التي لا تستلزم وصفة طبية وأدوية أمراض القلب والسكري سيشملها رفع الأسعار. وهي المرة الثانية خلال 6 أسابيع التي يتم فيها رفع أسعار الأدوية. وفُرضت في منتصف مارس زيادة قدرها 30 %. وقال مسؤولون عن القطاع، إن الزيادة الأخيرة كانت ضرورية لتعويض أثر ارتفاع أسعار الوقود التي تضاعفت منذ ديسمبر.