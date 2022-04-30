تفجيرات تقطع كهرباء الأفغان

وقصف برجان في ولاية بروان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن العاصمة والولايات المجاورة.
وقال المتحدث باسم شركة الكهرباء الحكومية حكم الله مايواندي «فجر الأعداء برجي كهرباء بالقنابل».
وأضاف أن 5 فرق من الشركة تقوم بإصلاح العطل. وقال «الأعمدة مثبتة على قمم الجبال وتحاول فرقنا إصلاحها». وأضاف أنه سيتم إجراء إصلاحات موقتة لعودة الكهرباء جزئيًا.
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