عشرات المفقودين في انهيار وسط الصين

وقال رئيس بلدية شانغشا للصحافيين، إن ما لا يقل عن 23 شخصا كانوا بعد ظهر السبت تحت الأنقاض، بينما لا يزال 39 في عداد المفقودين، ولم يعلن سقوط ضحايا حتى الآن. وقال رئيس البلدية إن السلطات «تجري تقييما معمقا لأوضاع المفقودين» فيما انتشر في الموقع عمال الإغاثة. وفي وقت سابق، أعلنت السلطات أنه تم إنقاذ 5 أشخاص ليلا، وحاول عمال الإغاثة شق طريق لهم عبر الأنقاض مستخدمين مناشير دائرية لانتشال الناجين العالقين.
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