عشرات المفقودين في انهيار وسط الصين

لا يزال أكثر من عشرين شخصًا عالقين تحت أنقاض مبنى انهار في وسط الصين، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين في واقعة لم تعرف أسبابها بعد. والمبنى مؤلف من 8 طبقات وانهار بعد ظهر الجمعة في مدينة شانغشا (وسط)، ويضم فندقا وشققا سكنية ودارا للسينما.

وقال رئيس بلدية شانغشا للصحافيين، إن ما لا يقل عن 23 شخصا كانوا بعد ظهر السبت تحت الأنقاض، بينما لا يزال 39 في عداد المفقودين، ولم يعلن سقوط ضحايا حتى الآن. وقال رئيس البلدية إن السلطات «تجري تقييما معمقا لأوضاع المفقودين» فيما انتشر في الموقع عمال الإغاثة. وفي وقت سابق، أعلنت السلطات أنه تم إنقاذ 5 أشخاص ليلا، وحاول عمال الإغاثة شق طريق لهم عبر الأنقاض مستخدمين مناشير دائرية لانتشال الناجين العالقين.