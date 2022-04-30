نجل شريف يحكم البنجاب

تولى نجل رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف منصب حاكم ولاية البنجاب، المنطقة الأكثر تأثيرا على الساحة السياسية، في خطوة تعزز قبضة عائلته على السلطة، والمحسوبية مترسخة في البلاد ذات الغالبية المسلمة والبالغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، وحيث غالبًا ما تقاسمت عائلتا شريف وبوتو السلطة تاريخيًا.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من الإطاحة برئيس الوزراء السابق عمران خان بعد حجب الثقة عنه في البرلمان على أثر تشكيل العائلتين المتخاصمتين عادة تحالفا ضده.

وتولى حمزة شهباز شريف رئاسة الحكومة المحلية في البنجاب، أغنى الولايات الباكستانية وأكبرها لناحية عدد السكان وأكثرها تأثيرًا على الساحة السياسية، بعد تأزم استمر أسابيع عدة.