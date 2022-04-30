نجل شريف يحكم البنجاب

ويأتي ذلك بعد أسابيع من الإطاحة برئيس الوزراء السابق عمران خان بعد حجب الثقة عنه في البرلمان على أثر تشكيل العائلتين المتخاصمتين عادة تحالفا ضده.
وتولى حمزة شهباز شريف رئاسة الحكومة المحلية في البنجاب، أغنى الولايات الباكستانية وأكبرها لناحية عدد السكان وأكثرها تأثيرًا على الساحة السياسية، بعد تأزم استمر أسابيع عدة.
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