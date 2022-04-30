تركيا تنسحب من تدريبات عسكرية بأثينا

وقالت مصادر أمنية تركية إن الدول المضيفة تقوم كل عام بصياغة نص يتكون من قواعد تقنية قبل التدريبات المخطط لها، وهذا العام استهدفت اليونان تركيا في هذه الوثيقة. واتهمت المصادر السلطات اليونانية بإدخال إضافات في الوثيقة تفيد بـ «إساءة استخدام الخلافات بين البلدين» دون تقديم تفاصيل. وبحسب السلطات التركية فإن الإضافات كانت «متعمدة» ودفعت قيادة سلاح الجو للمطالبة بتعديلات رفضتها اليونان، لذا قررت تركيا مقاطعة المناورات على أساس أن «اليونان تتلاعب بها من أجل مصالحها السياسية» وأبلغت السلطات اليونانية بقرارها في الـ 22 من أبريل.
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