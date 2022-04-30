الارشيف / اخبار العالم

تركيا تنسحب من تدريبات عسكرية بأثينا

0 نشر
0 تبليغ

بينت مصادر أمنية أن سلاح الجو التركي انسحب من تدريبات عسكرية كان من المقرر إجراؤها في اليونان الشهر المقبل، بحجة أن الوثائق التمهيدية استهدفت أنقرة تحديدا. وتهدف التدريبات العسكرية التي أطلق عليها اسم «Tiger Meet» إلى تعزيز التضامن بين أساطيل الدول المشاركة وتقام سنويًا. وهذا العام ستجري في أثينا بين الـ9 و الـ20 من مايو.

وقالت مصادر أمنية تركية إن الدول المضيفة تقوم كل عام بصياغة نص يتكون من قواعد تقنية قبل التدريبات المخطط لها، وهذا العام استهدفت اليونان تركيا في هذه الوثيقة. واتهمت المصادر السلطات اليونانية بإدخال إضافات في الوثيقة تفيد بـ «إساءة استخدام الخلافات بين البلدين» دون تقديم تفاصيل. وبحسب السلطات التركية فإن الإضافات كانت «متعمدة» ودفعت قيادة سلاح الجو للمطالبة بتعديلات رفضتها اليونان، لذا قررت تركيا مقاطعة المناورات على أساس أن «اليونان تتلاعب بها من أجل مصالحها السياسية» وأبلغت السلطات اليونانية بقرارها في الـ 22 من أبريل.


كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تنسحب من تدريبات عسكرية بأثينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا