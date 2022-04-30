خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر الصفا بمكة المكرمة، قبل مغرب اليوم، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق بن علي الغانم.

كما استقبل خادم الحرمين المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والمستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وأئمة المسجد الحرام، الذين قدموا للسلام عليه.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين.