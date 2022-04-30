أول دولة إسلامية تعلن عيد الفطر غدا الأحد

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 7 دقائق

آخر تحديث: 30 - أبريل - 2022 10:53 مساءً

قالت وسائل إعلام عربية أن دولة أفغانستان أعلنت رسميا أن أول أيام عيد الفطر 2022 سيكون يوم غد الأحد الموافق الأول من شهر مايو ، وذلك خلافا لأغلب الدول العربية والإسلامية التي أعلنت ان الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

وأعلنت المحكمة العليا في دولة أفغانستان أن يوم الأحد الموافق الأول من مايو سيكون أول أيام عيد الفطر 2022 المبارك، وان اليوم السبت هو آخر أيام شهر رمضان 1443.وفق قناة الجزيرة

وأعلنت دول عربية وإسلامية ومنها السعودية والإمارات وقطر والعراق والكويت والبحرين وفلسطين وسوريا واليمن ولبنان ومصر والسودان وتركيا أن يوم الإثنين المقبل 02 مايو يوم عيد الفطر السعيد.

ويحدد موعد عيد الفطر عبر رؤية الهلال، وفق التقويم القمري الإسلامي.

وأعلنت عدة دول عربية أن غدا الأحد هو المكمل لشهر رمضان، وأن بعد غد الاثنين الموافق للثاني من مايو/أيار هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت السعودية إنه تعذر رؤية الهلال، وأن يوم غدٍ هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر.

وقالت قناة الإخبارية السعودية إنه تعذر رؤية هلال شهر شوال، والأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

وفي قطر أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن غدا الأحد الموافق للأول من مايو/أيار هو المكمل لشهر رمضان، وأن بعد غد الاثنين الموافق للثاني من مايو/أيار هو أول أيام عيد الفطر المبارك.