تركيا تعلن مقتل جندي شمالي العراق

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 38 دقيقة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل جندي تركي متأثرا بجراح أصيب بها خلال عملية “المخلب ـ القفل” ضد حزب العمال الكردستاني

شمالي العراق.وقالت الوزارة في بيان، إن “الجندي نور الدين أوزون أصيب بجروح خلال اشتباكات يوم 19 نيسان/أبريل الجاري، ونُقل إلى المستشفى إثر ذلك، إلا أن كافة محاولات إنقاذه باءت بالفشل”، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأعربت الوزارة عن تعازيها لأسرة الجندي والقوات المسلحة والشعب التركي عامة، كما قدم وزير الدفاع خلوصي أكار، التعازي.

ودأبت القوات التركية من جيش وشرطة على ملاحقة عناصر الكردستاني داخل البلاد وخارجها لا سيما شمالي العراق وسوريا، من خلال عمليات أمنية وعسكرية، حيث إنه مدرج على قوائم الإرهاب محليًا.

وتؤكد تركيا أن عملياتها ضد الحزب تأتي ردا على هجمات ينفذها داخل أراضيها بين الحين والآخر، مستهدفا عناصر الأمن والجيش.

وعبر عملية “درع الفرات” التي أطلقها في 24 أغسطس/آب 2016 وانتهت في 29 مارس/آذار 2017، استطاع الجيش التركي تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا من يد العناصر الإرهابية.

وشمل نطاق العملية مناطق بالريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدن جرابلس والباب وأعزاز.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق السبت، تدمير 369 عبوة ناسفة يدوية الصنع، وتطهير 81 كهفا لعناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته الوزارة التركية، على موقعها الإلكتروني، أوضحت فيه أن ذلك جاء في إطار عملية المخلب – القفل”.