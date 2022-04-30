حاكم لوغانسك: الروس لا يمكنهم اختراق دفاعاتنا

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 49 دقيقة

قالت موسكو اليوم السبت إن وحدات المدفعية التابعة لها قصفت 389 هدفا أوكرانيا خلال الليل.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن ألكسندر بوجوماز حاكم منطقة بريانسك قوله إن الدفاعات الجوية الروسية منعت طائرة أوكرانية من دخول المنطقة اليوم السبت، مضيفة أن القصف أصاب أجزاء من محطة للنفط.

وقال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك الروسية إن عدة قذائف أُطلقت من اتجاه أوكرانيا اليوم على نقطة تفتيش بالقرب من حدودها، مضيفا في مقطع فيديو عبر قناته على تيليجرام أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

وعلى الجانب الأوكراني، قال سيرهي جايداي حاكم لوغانسك للتلفزيون الأوكراني إن الروس يقصفون المنطقة بكاملها “لكن لا يمكنهم اختراق دفاعاتنا”. وأضاف أن إجلاء المدنيين سيستمر رغم صعوبة الظروف.

وقال جايداي إن الهجمات الروسية أسفرت عن تدمير مدرستين و20 منزلا أمس الجمعة في روبيجني وبوباسنا، وتقع كل منهما في لوجانسك.

وقال ميكولا خاناتوف رئيس الإدارة العسكرية في بوباسنا إن حافلتين أرسلتا لإجلاء المدنيين من البلدة تعرضتا لقصف من القوات الروسية أمس الجمعة، ثم لم يتسن التواصل مع السائقين. ولم يذكر عدد من كانوا على متن الحافلتين.

وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء، في تقرير من مكان الحادث، إن 25 مدنيا، بينهم ستة أطفال، غادروا أراضي مصنع آزوفستال للصلب في ميناء ماريوبول الجنوبي المحاصر اليوم. ولم يتضح إلى أين ذهبوا ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل.

وترددت أنباء أيضا عن هجمات في أماكن خارج دونباس، منها دنيبرو وزابوريجيا الجنوبية ومدينة خاركيف الشمالية الشرقية حيث قال حاكم المنطقة إن منطقة سكنية تعرضت للقصف خلال الليل.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير عما يحدث على الأرض.

وقالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، في منشور على الإنترنت، إن بلادها نفذت تبادلا للأسرى مع روسيا اليوم السبت عاد بمقتضاه إلى الوطن سبعة جنود وسبعة مدنيين. ولم تذكر عدد الروس الذين سلمتهم بلادها.