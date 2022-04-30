هجوم صاروخي روسي يخرج مطار أوديسا الأوكراني من الخدمة

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 10:23 مساءً - قال الجيش الأوكراني اليوم السبت إن ضربة صاروخية روسية على المطار في مدينة أوديسا الساحلية، وهي مدينة لم تتضرر نسبيا من الحرب حتى الآن، دمرت المدرج بصورة تجعله غير صالح للاستخدام.

واستهدفت روسيا بشكل متقطع ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود. وقالت أوكرانيا قبل أسبوع إن ثمانية أشخاص على الأقل قُتلوا في قصف للمدينة.

وقال الجيش الأوكراني “نتيجة هجوم صاروخي في منطقة أوديسا، تضرر مدرج المطار في أوديسا وصار من المستحيل استخدامه مرة أخرى”.

ولم يعلق الجيش الروسي حتى الآن على هذا الهجوم.

كما قصفت القوات الروسية منطقة دونباس في شرق أوكرانيا اليوم السبت. وفي بلدة دوبروبيليا في دونيتسك، أصابت موجة الصدمة الناتجة عن ضربة جوية نوافذ مبنى سكنيا خلّفت في فنائه حفرة كبيرة.

وقال أحد السكان، ذكر اسمه الأول فقط وهو أندريه، إن شريكه كان في غرفة مطلة على الفناء وقت الهجوم وإنه فقد وعيه.

وأضاف، بينما يقف في غرفة المعيشة التي تعرضت لأضرار، “الحمد لله، كان الأطفال الأربعة في المطبخ”.

ويفتش السكان في ممتلكاتهم لإيجاد ما يمكنهم إنقاذه.

وتأمل روسيا في السيطرة الكاملة على منطقة دونباس في شرق أوكرانيا والمكونة من لوجانسك ودونيتسك والتي كان انفصاليون مدعومون من موسكو يسيطرون بالفعل على أجزاء منها قبل الغزو.

وقالت هيئة الأركان العامة في الجيش الأوكراني في إفادتها اليومية إن الروس يحاولون السيطرة على مناطق ليمان في دونيتسك وسيفيرودونيتسك وبوباسنا في لوجانسك. وأضافت “لا يحققون النجاح، القتال مستمر”.

حوّلت الحرب مدنا أوكرانية إلى أنقاض وأودت بحياة آلاف الأشخاص ودفعت خمسة ملايين أوكراني إلى الفرار من بلدهم. وبعد فشلها في السيطرة على العاصمة كييف، تركز روسيا الآن على شرق وجنوب أوكرانيا.

تصف روسيا غزوها لأوكرانيا بأنه “عملية خاصة” لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من المشاعر القومية المتطرفة المعادية لروسيا والتي يغذيها الغرب. وتقول أوكرانيا والغرب إن روسيا شنت عدوانا غير مبرر.

محادثات سلام

وبينما تستمر الجهود منذ بداية الحرب لإجراء محادثات سلام، لا يزال الجانبان متباعدين، الأمر الذي تجلى في التعليقات المتضاربة حول جهود كبار المسؤولين الروس والأوكرانيين اليوم السبت.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تصريحات نُشرت في وقت مبكر اليوم السبت إن رفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا جزء من محادثات السلام التي قال إنها صعبة لكنها مستمرة يوميا عبر رابط فيديو.

لكن المفاوض الأوكراني البارز ميخايلو بودولياك نفى ذلك.

وأشار بودولياك إلى تصريحات من مكتب الرئيس زيلينسكي قائلا إن “قضية العقوبات الدولية المفروضة على الاتحاد الروسي لم تناقش على الإطلاق في إطار المفاوضات الروسية الأوكرانية”.

ومضى يقول “الأمر بيد كل شركائنا إلى جانب أوكرانيا كي يقرروا ماهي القرارات التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بالعقوبات ومتى”.

ويصر زيلينسكي منذ بدء الغزو الروسي يوم 24 فبراير شباط على أن هناك حاجة لتشديد العقوبات على روسيا وأن العقوبات لا يمكن أن تكون جزءا من المفاوضات. وقال أمس الجمعة إن المحادثات تواجه خطر التوقف وذلك بسبب ما وصفه “بقواعد التلهي بقتل الناس” عند روسيا.

واتهمت أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب أعمال وحشية في المناطق التي سبق أن احتلتها بالقرب من العاصمة كييف. وتنفي روسيا هذه الاتهامات.

وقال لافروف إن على الولايات المتحدة والدول الأخرى الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أن توقف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا إذا كانت حريصة حقا على إنهاء الأزمة الأوكرانية.

وفي واشنطن، لاقت حزمة المساعدات التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا، وقيمتها 33 مليار دولار تشمل 20 مليارا للأسلحة، تأييدا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أمس الجمعة إنها تأمل في أن يوافق الكونجرس على الحزمة بأسرع ما يمكن.

وأبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأوكراني في اتصال هاتفي اليوم بأن بلاده ستكثف دعمها العسكري والإنساني لأوكرانيا.