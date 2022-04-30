جرائم إيران.. الحرس الثوري دبر اغتيالات في تركيا وألمانيا وفرنسا

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 10:23 مساءً - مع توجه الإدارة الأمريكية لشطب “الحرس الثوري” الإيراني من القائمة السوداء “للمنظمات الإرهابية الأجنبية، كشف تقرير صحفي، اليوم السبت، أن الحرس الثوري الإيراني دبر محاولة لتنفيذ ثلاثة اغتيالات في تركيا وألمانيا وفرنسا.

وقالت مصادر دبلوماسية لقناة “إيران إنترناشيونال” التابعة للمعارضة الإيرانية، إن “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني دبر محاولة لتنفيذ ثلاثة اغتيالات في تركيا وألمانيا وفرنسا.

وبحسب وثائق ومعلومات زودت بها المصادر التي لم يتم الكشف عن هويتها، “القناة “، اعترف أحد أفراد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري والمعتقل في دولة أوروبية بأنه تلقى 150 ألف دولار من أجل التحضير لتلك الاغتيالات، وكان من المقرر أن يحصل على مليون دولار أخرى بعد تنفيذها.

ووفقا لهذا التقرير، اعترف عضو “فيلق القدس” الإيراني بأنه تلقى أوامر بقتل مواطن إسرائيلي يعمل بالقنصلية الإسرائيلية في إسطنبول.

كما كان القيام باغتيال جنرال أمريكي كبير في ألمانيا، وصحفي في فرنسا، فصولا أخرى من المهمة الثلاثية في أوروبا.

يشار إلى أن إيران هددت بالانتقام لمقتل قاسم سليمان قائد فيلق القدس الذي اغتالته الولايات المتحدة قرب مطار بغداد مع نائب رئيس الحشد الشعبي العراق أبومهدي المهندس في مطلع عام 2020.

كما هددت إيران بالانتقام لاغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في نهاية ذلك العام، وتتهم إسرائيل بأنها وراء العملية.

تاريخ مشبوه .. ة 360 عملية اغتيال

ارتكبت إيران قرابة 360 عملية اغتيال في أكثر من 40 دولة منذ تأسيس النظام الديني المسيطر على الحكم قبل 4 عقود، حسب التقرير.

تم تنفيذ عمليات الاغتيال والهجمات ضد المعارضين الإيرانيين بشكل رئيسي ليس فقط من خلال فيلق القدس، الذراع الخارجي لمليشيا الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات، ولكن أيضا من خلال أطراف ثالثة وعملاء وجماعات بالوكالة مثل مليشيا حزب الله اللبناني.

وأبدت إيران ميلا لاستخدام العصابات الإجرامية وعصابات المخدرات والمجرمين لتنفيذ عمليات الاختطاف والاغتيالات في الخارج، فضلا عن استخدام الموظفين الدبلوماسيين.

وكان اغتيال علي أكبر طباطبائي، الملحق الصحفي والمتحدث باسم السفارة الإيرانية في أمريكا خلال عهد الشاه، في يوليو/ تموز عام 1980 أولى الجرائم من هذا النوع.

قتل طباطبائي بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث كان قاتله شخص أمريكي أسمر البشرة يدعي ديفيد جينكينز اعتنق الإسلام تحت تأثير الطلاب الإيرانيين في الولايات المتحدة وغير اسمه إلى داوود صلاح الدين.

وكان يعمل جينكينز أو صلاح الدين حينها في مكتب رعاية المصالح الإيرانية لدى الولايات المتحدة، قبل أن يتنكر في أزياء ساعي بريد ويطلق النار على طباطبائي ليسقط قتيلا.

وسافر صلاح الدين إلى إيران بعد تنفيذ هذه المهمة وبعد سنوات لعب دور طبيب في فيلم “رحلة إلى قندهار” من إخراج محسن مخملباف، لكن ارتبط اسمه باختطاف الضابط الفيدرالي الأمريكي السابق روبرت ليفنسون عام 2007.

وجندت إيران كذلك لبناني يسمي أنيس نقاش بهدف قتل شابور بختيار بالعاصمة الفرنسية باريس، وهو آخر رئيس وزراء لشاه إيران، لكنه فشل في اغتياله.

ويقيم نقاش حاليا في إيران حيث ظهر خلال عدة مناسبات رسمية داخل البلاد، وحدثت حالة مماثلة في واقعة اغتيال عدد من معارضي طهران في ألمانيا المعروفة باسم اغتيال مطعم ميكونوس.

ويعد المتهم الرئيسي في هذه القضية شخص يدعى كاظم دارابي، والذي كان أحد المروجين لسياسات النظام الإيراني في ألمانيا آنذاك، وقد اتُهم دارابي و4 أشخاص لبنانيين آخرين رسميا بالتآمر لتنفيذ غتيال مطعم ميكونوس في عام 1996.

وأصدرت محكمة برلين لاحقاً استدعاء لوزير الاستخبارات الإيراني الأسبق علي فلاحيان، بينما اتهمت المحكمة الاتحادية الألمانية العليا الأخير رسميا بالقتل لأنه اعتبر الضحايا على قائمة الاغتيالات قبل بضعة أيام من مقتلهم.

وحكم على كاظم دارابي بالسجن لدوره في جريمة اغتيال معارضين داخل مطعم ميكونوس، وعاد إلى طهران قبل بضع سنوات حيث استقبله مسؤولون حكوميون.

ونشر دارابي مذكراته العام الماضي، قبل أن تمنحه إيران جائزة أدبية رسمية، وقدم الرئيس الإيراني حسن روحاني الجائزة له شخصيا.

ومن أحدث جرائم الاغتيالات الإيرانية كانت حادثة قتل مسعود مولوي، المنتقد للحكومة الإيرانية المقيم في تركيا عام 2019.

قُبض على خمسة أشخاص على صلة بقتل مولوي في أنقرة، لكن الخطة برمتها نُسبت إلى مسؤولين في إيران.

ويحاكم أسد الله أسدي، السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في النمسا، أمام إحدى المحاكم البلجيكية لاتهامه رسميا بمحاولة تفجير تجمع للإيرانيين المعارضين في باريس قبل عامين.

وفي السنوات الأخيرة، استخدم عناصر وزارة الاستخبارات الإيرانية المجرمين الذين يعيشون داخل تركيا أو حتى الإيرانيين الذين خففت عقوباتهم بالسجن بشرط التعاون مع وزارة الاستخبارات لخطف واغتيال المعارضين في تركيا.