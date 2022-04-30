الجيش الروسي يقصف 17 منشأة عسكرية أوكرانية

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آثار القصف الروسي على أوكرانيا- أرشيفية

ال الجيش الروسي إنه قصف 17 منشأة عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة اليوم السبت، ودمر أيضا مركز قيادة ومستودعا لتخزين الصواريخ والمدفعية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في منشور على الإنترنت أن الضربات الجوية خلال اليوم أودت بحياة ما يزيد على 200 جندي أوكراني ودمرت 23 عربة مدرعة.

ولم يشر المنشور إلى هجوم على مطار أوديسا قال الحاكم المحلي إنه أصيب بصاروخ روسي مما أدى إلى توقف المدرج عن العمل.

واحتدمت المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية جنوب خاركيف شمالي شرقي أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين نقلت روسيا جزءا من قواتها من مدينة ماريوبول الساحلية إلى الشمال لمحاصرة القوات الأوكرانية عند حدود دونيتسك.

وتركزت المواجهات في جبهة بارفينكوفا جنوب خاركيف، وإن القوات الروسية باتت على مسافة 20 كيلومترا من المدينة، وإنها صعّدت من قصفها باستخدام الصواريخ والمدفعية الثقيلة.

كما أفادت السلطات في خاركيف بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت طائرة حربية روسية من طراز “سوخوي-34”.

بدورها، قالت الاستخبارات الأوكرانية إن القوات المسلحة استعادت السيطرة على قرية روسكا لوزوفا على طريق خاركيف.

وفي إقليم خيرسون، لا تزال بأن القوات الأوكرانية تسيطر على مناطق شمال الإقليم بعد أيام من إعلان روسيا السيطرة على جميع حدوده.