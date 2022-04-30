رسمياً.. دول عربية تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 30 - أبريل - 2022 8:10 مساءً

أعلنت عدة دول عربية أن غدا الأحد هو المكمل لشهر رمضان، وأن بعد غد الاثنين الموافق للثاني من مايو/أيار هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت السعودية إنه تعذر رؤية الهلال، وأن يوم غدٍ هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر.

وقالت قناة الإخبارية السعودية إنه تعذر رؤية هلال شهر شوال، والأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

وفي قطر أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن غدا الأحد الموافق للأول من مايو/أيار هو المكمل لشهر رمضان، وأن بعد غد الاثنين الموافق للثاني من مايو/أيار هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك في بيان للجنة صدر عقب اجتماعها بمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساء اليوم السبت برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور ثقيل الشمري.

وفي اليمن أعلن وزير الأوقاف والإرشاد تعذر رؤية هلال شوال، وأن الأحد هو المكمل لشهر رمضان.

وفي العراق أعن ديوان الوقف السني عدم ثبوت رؤية هلال شوال، وأن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

من جانبها، قالت دار الإفتاء الفلسطينية أن غدا المتمم لرمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر.

وأعلن مفتي الديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، مساء اليوم السبت، موعد أول أيام عيد الفطر 2022 في فلسطين.