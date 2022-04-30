شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات بالإكوادور بسبب الجرائم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الإكوادور جييرمو لاسو حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات بالدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بسبب العنف المتزايد وارتفاع معدلات الجريمة هناك.

ويعتبر هذا الإجراء ساري المفعول منذ اليوم السبت في مقاطعات جواياس ومانابي وإزميرالداس، وفقا لما كتبه لاسو على موقع تويتر.

وأعلن الرئيس عن "عمل منسق وشامل" بين الشرطة والقوات المسلحة بمشاركة إجمالي تسعة آلاف عنصر أمن في المقاطعات الثلاث.

إضافة إلى ذلك سيتم حظر التجوال من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الخامسة صباحا لمدة ستين يوما في بعض أجزاء المنطقة الساحلية.

وكتبت صحيفة إل يونيفيرسو الإكوادورية: "الإعلان يأتي في لحظة صعبة بالنسبة لهذه المقاطعات، خاصة في جواياس".

وأضافت الصحيفة أنه وقعت انفجارات خارج السجن وتهديدات بالقنابل في مباني تابعة لوزارة العدل خلال الأيام القليلة الماضية.