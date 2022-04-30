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بعد الإعلان عن الإغلاق.. إضراب العاملين في قناة «مكملين» بسبب المستحقات المالية.. والإدارة تهدد

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الشارقة - اميمة ياسر -    

ذكرت وسائل إعلامية أن العاملين في قناة "مكملين" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية نظموا إضراباً، وذلك بعد القرار الذي أعلنت عنه القناة أمس الجمعة بالتوقف عن البث من الأراضي التركية.

وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن العاملين بقناة "مكملين" دخلوا في إضراب بسبب المستحقات المالية الخاصة بهم والتي تماطل القناة في سدادها، وتسببت في عدد من الأزمات بين إدارة القناة والعاملين خلال الفترة الماضية.

وأضاف الموقع أن العاملين في "مكملين" هددوا باقتحام القناة، بسبب التعنت من جانب الإدارة في سداد المستحقات.

وتابع أن أحمد الشناف، رئيس القناة والمسئول عن إدارتها، هدد العاملين بإبلاغ الشرطة والسلطات التركية عنهم، مما تسبب في تزايد حدة الغضب تجاه القناة الإخوانية.

يأتي هذا بعدما أعلنت قناة "مكلمين"، التابعة لجماعة الإخوان، إغلاق مقرها في تركيا ووقف بثها من الأراضي التركية بشكل كامل.

وقالت القناة في بيان مساء الجمعة: قررت إدارة قناة مكملين الفضائية نقل بثها واستوديوهاتها وكافة أعمالها إلى خارج تركيا، لتنطلق انطلاقة جديدة من كل ميادين العالم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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