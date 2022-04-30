شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد يستجيب لمطالب الشباب بتعيين لجنة شباب مكملة للجنة الحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استجاب الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد لمطالب شباب بيت الأمة بتعيين لجنة شباب مكملة للجنة الحوار الوطني للمشاركة في مناقشة موضوعات الحوار السياسي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوفد اليوم بعدد من شباب حزب الوفد الذي طالبوا بضرورة تمثيل الشباب في لجنة الحوار الوطني التي يترأسها الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب.

أكد رئيس الوفد أن لجنة الشباب ستكون مكملة للجنة الحوار الوطني التي تم الإعلان عن تشكيلها في بيت الأمة لإعداد ورقة عمل للمشاركة في الحوار الوطني السياسي الذي دعا له الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.

وأشار يمامة إلى أنه تم تحديد يوم السبت المقبل لبدء تنفيذ خطة عمل وبرنامج مناقشة الموضوعات التي سيتم طرحها ضمن ورقة العمل.