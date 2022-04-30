شكرا لقرائتكم خبر عن قبل العيد.. "مستقبل وطن" يوزع أجهزة كهربائية للعرائس من الأكثر احتياجاً في المحافظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم، السبت، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة السويس،

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، مبادرة جديدة تحت عنوان "فرحة عروستنا"، لتجهيز العروسة وذلك للفتيات المقبلات على الزواج، الأكثر احتياجاً، مقدمة من الأمانة مساهمة منها في مساعدة الشباب والفتيات على بدء حياة أسرة جديدة، ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به الحزب كنوع من أنواع التكافل، الذي يجب أن ينتشر بين كل فئات المجتمع، خاصة من القادرين لغير القادرين، وشملت كل هدية منهم أربعة أجهزة (شاشة تلفزيون - ثلاجة - غسالة – بوتاجاز – شفاطات – مكواة – وطقم اركوبال"، وأعرب الأهالى عن سعادتهم البالغة بهذه المبادرة التي ازالت حمل ثقيل عن كاهلهم فى تجهيز بناتهم في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات العروسة واعادة البهجة والسرور على قلوب بناتهم ليستعدوا للزفاف عقب انتهاء شهر رمضان المبارك.

وفي محافظة أسيوط،

قامت أمانة مركز الفتح، بتسليم 15 جهاز عروسة للفتيات المقبلات على الزواج، الأكثر احتياجاً، مقدمة من الأمانة مساهمة منها في مساعدة الشباب والفتيات على بدء حياة أسرة جديدة، ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به الحزب كنوع من أنواع التكافل، الذي يجب أن ينتشر بين كل فئات المجتمع، خاصة من القادرين لغير القادرين، وشملت كل هدية منهم أربعة أجهزة (شاشة تلفزيون - ثلاجة - غسالة - بوتاجاز)، ومن جانبه نظمت أمانة الإسكان بالمحافظة، مسابقة للعبة الشطرنج بمشاركة أعضاء من أمانة الشباب وشباب مختلف مراكز وأمانات المحافظة، حيث شارك فيها 16 لاعبا وامتدت على مدى يومين وفاز فيها 4 مراكز.

وفي محافظة أسوان،

أقامت أمانة قسم ثان أسوان، احتفالية دينية بمناسبة ليلة القدر تم خلالها تكريم أبنائنا من حفظة القرآن الكريم، بحضور جمع كبير من أولياء أمور المكرمين ومن المواطنين، ومن جانبه، اختتمت أمانة الشباب بالمحافظة، ختام فعاليات الدورة الرمضانية النهائية لكرة القدم الخماسية، وأسفرت المباراة عن فوز فريق قسم ثان شباب كيما علي فريق نصر النوبة، كما اتسمت المباراة بالحرفية والتميز والروح الرياضية العالية مما كان له عظيم الأثر في الظهور بالمظهر المشرف والأداء المتميز من الفريقين وهيئة التحكيم وجمهور الحاضرين.

وفي محافظة دمياط،

اختتمت أمانة مركز فارسكور، فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية، على ملعب قرية البراشية، حيث شهدت المباراة النهائية فوز فريق البراشية علي فريق كفر العرب وتم تكريم الفريق الفائز وتسليمهم الكأس والميداليات.

وفي محافظة الفيوم،

نظمت أمانة مركز اطسا، احتفالية لتكريم أوائل حفظة القرآن الكريم بالمسابقة الكبرى التي نظمها الحزب خلال شهر رمضان المعظم، وتكريم الفرق الفائزة بالدورة الرمضانية لكرة القدم، والتي أقيمت بمقر الحزب بالمركز على مدار شهر رمضان المعظم حيث شارك بالمسابقة 472 متسابقا من الأطفال والفتيات، وشارك بالدورة الرمضانية عدد 13 فريق من جميع الوحدات المحلية بالمركز واقيمت المباريات على ملعب النزلاوى بالقاسمية، وفي نفس السياق، اختتمت أمانة مركز الشواشنة، فعاليات الدورة الرمضانية، بمشاركة فرق من جميع قري المركز وقد لاقت الدورة حضور جماهيري كبير مما اشعل روح المنافسة بين الفرق المشاركة، واسفرت المباراة النهائية عن فوز فريق الربع بالنزلة على فريق الشواشنة بضربات الترجيح.

وفي محافظة الغربية،

انتهت أمانة مركز السنطة، من تصفيات دوري مستقبل وطن لكرة القدم بنسخته الثالثة تحت عنوان "خلي موهبتك تتكلم" بفوز فريق شباب تاج العجم بالمركز الأول على مستوى مركز السنطة، وذلك في حفل ختامي للبطولة على ملعب "يلا كورة بمسهله" وسط أجواء احتفالية رائعة، وفي إطار أخر، اختتمت أمانة مدينة زفتي، مسابقة معلومة وجائزة، بالاشتراك مع الوحدة الحزبية خلف السكة الحديد، وكانت المسابقة حديث المدينة لما لها من معلومات قيمه وتواصل مع جميع المتسابقين وتوزيع الجوائز على الفائزين بمنازلهم واختيار الفائزين بكل شفافية بالقرعة العلنية على الهواء مباشرة.

وفي محافظة الجيزة،

شهد كفر الغطاطي بالهرم افتتاح المعرض رقم 60 للأسرة المصرية، ويضم المعرض، كل ما يخص الأسرة المصرية من ملابس ومفروشات ومستحضرات تجميل وأطقم عرائس وكعك العيد والمشغولات اليدوية، بأسعار مخفضة، وبتخفيضات للمعروض تصل 30%، ومع قرب نهاية شهر رمضان الكريم والاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، تم تنظيم معرض الأسرة المصرية رقم 61 بمحافظة الجيزة وذلك بمنطقة سقارة بمركز البدرشين، وفي إطار أخر، شهدت العياط ختام فاعليات الدورة الرمضانية التي نظمتها أمانة الحزب بالمركز بفوز فريق المساندة بلقب الدورة على حساب فريق البليدة، كما اختتمت أمانة مركز الحوامدية، فاعليات الدورة الرمضانية بفوز فريق حياة كريمة باللقب على حساب فريق المتحف المصري، وفي نفس السياق، اختتمت أمانة مدينة السادس من أكتوبر مسابقة حفظة القرآن الكريم بتكريم الفائزين بها، وانتهت فعاليات مسابقة حفظ القران الكريم الرمضانية التي نظمتها الأمانة وسط أجواء رمضانية ممتعة.

وفي محافظة كفر الشيخ،

اختتمت أمانة مركز كفر الشيخ، الدورة الرمضانية فى كرة القدم، التى أقيمت بمركز شباب دفرية، على مدار الشهر الكريم، حيث إن الدورة شارك فيها 30 فريقا على مستوى مركز كفرالشيخ وفاز فريق دفرية بالمركز الأول وفريق عزبة عثمان بالمركز الثانى وفريق الزهور بالمركز الثالث وتم توزيع الجوائز والميداليات وكأس البطولة لفريق دفرية، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب، وعدد من القيادات الشعبية.

وفي محافظة المنوفية،

نظمت أمانة مركز قويسنا، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم، في المسابقة الدينية بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، وجاءت أمسية دينية احتفالا بليلة القدر وتم تكريم 120 من حفظه القرآن الكريم من جميع قرى مركز قويسنا حيث تم منحهم شهادات تقدير وجوائز مادية.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.