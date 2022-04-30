شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تحافظ على دعم الطاقة وتخالف توصيات «النقد الدولي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت باكستان اليوم السبت إنها ستُبقي على الدعم من أجل استمرار ثبات أسعار الوقود والطاقة لمصلحة المستهلكين وذلك بالمخالفة لتوصيات صندوق النقد الدولي في وقت تسعى فيه البلاد لزيادة حزمة الإنقاذ التي تتفاوض عليها مع الصندوق.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن باكستان وافقت على رفع الدعم للنفط وقطاعات الطاقة قبل استئناف مراجعة في الشهر المقبل لحزمة تبلغ ستة مليارات دولار تم توقيعها في عام 2019.

لكن رئيس الوزراء شهباز شريف رفض اقتراح زيادة أسعار المنتجات النفطية "من أجل ألا يتحمل المستهلكون أعباء" بحسب بيان أصدرته وزارة المالية.

وتُجرى مراجعة للأسعار كل أسبوعين.