شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. إدانة شخص لبيعه مجوهرات بشعر أفيال مهددة بالانقراض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شرطة العاصمة البريطانية ( سكوتلاند يارد) أنه تمت إدانة شخص لقيامه بصورة غير مشروعه ببيع مجوهرات تحتوي على شعر من أفيال أفريقية مهددة بالانقراض .

وذكرت سكوتلاند يارد في بيان أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم السبت أن محكمة هارو كراون في لندن خلصت أمس الجمعة إلى أن مهراج سيفاسوندرام، البالغ من العمر 40 عاما مذنب بعرض بيع منتجات تحتوي على عينات مأخوذة من حيوانات مهددة بالانقراض.

وأضافت سكوتلاند يارد أنه تم فرض غرامة بقيمة 8400 جنيه إسترليني (ما يعادل 10561 دولار) على سيفاسوندرام.

وأشارت سكوتلاند يارد إلى أن المحققين في عام 2017 اكتشفوا متجرا بمنطقة ويمبلي في لندن يعرض للبيع مجوهرات، من بينها خواتم وأساور تحتوي على شعر الأفيال .

وأضافت سكوتلاند يارد إلى أنه تم إجراء تحقيقات للتأكد مما إذا كان هذا المتجر قد استورد بشكل قانوني مجوهرات من شعر الأفيال ، لكنها قالت إنه لم يتم إصدار أي تصاريح على الإطلاق.

وقالت سكوتلاند يارد إنها حصلت على أمر تفتيش قضائي للمتجر في 15 أيار/مايو 2018، مضيفة أنه تمت مصادرة كمية كبيرة من المجوهرات التي تحتوي على ألياف داكنة .