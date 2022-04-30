الزاملي: النجف تعرضت الى الاهمال المتعمد

وقال مكتب الزاملي في بيان، إن الاخير "استكمل جولاته الميدانية للمحافظات والمدن المقدسة، بزيارة أجراها اليوم السبت، الى محافظة النجف الأشرف، زار خلالها مرقد امير المؤمنين (عليه السلام)، ومبنى المحافظة، ومقر قيادة شرطة النجف، بعد ايام من زيارته لمدينة سامراء ومحافظة كربلاء المقدسة، لاعطاء خصوصية لهذه المحافظات لما تتمتع به من مكانة دينية وثقافية، واستقبالها لملايين الزائرين سنوياً".وأضاف البيان أن الزاملي "عقد اجتماعاً مع "ماجد الوائلي"محافظ النجف، وبحضور اللواء "باسم الاسدي" قائد شرطة المحافظة، للوقوف على احتياجات المحافظة ومشاريع تطوير بناها التحتية، والتأكيد على زيادة التخصيصات المالية للمحافظة في قانوني "الأمن الغذائي والموازنة"، لخصوصيتها الرمزية والدينية وضرورة ان تكون بمستوى النجف وتأريخها".

وبحث الزاملي، بحسب البيان "مع اللواء باسم الاسدي" قائد شرطة المحافظة، وبحضور المحافظ، ضرورة محاربة الظواهر السلبية في المجتمع واهمها " المخدرات "، والاخذ بعين الاعتبار استهداف المدن المقدسة، وكذلك الاستعدادات الجارية لاستقبال زوار النجف الاشرف خلال ايام عيد الفطر المبارك".