انت الان تتابع خبر في بغداد.. تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن جهاز الامن الوطني، السبت، عن تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في بغداد، مؤكداً ضبط مستودع بداخله أكثر من 6 ملايين حبة مخدرة.
وقال الجهاز في بيان رسمي، إنه "تم تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في بغداد، شبكة تجارة المخدرات 10 شخصيات من دول عربية وأجنبية".
وأضاف الجهاز أن "قواتنا ضبطت مستودع تجار المخدرات في بغداد بداخله 6 ملايين و200 حبة مخدرة"، مشيراً الى "القاء القبض على تاجر مخدرات عربي الجنسية بحوزته 6 كيلوغرامات من الحشيشة".