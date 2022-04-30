في بغداد.. تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات

بغداد - ياسين صفوان - أعلن جهاز الامن الوطني، السبت، عن تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في ‫بغداد‬⁩، مؤكداً ضبط مستودع بداخله أكثر من 6 ملايين حبة مخدرة.

وقال الجهاز في بيان رسمي، إنه "تم تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في ⁧‫بغداد‬⁩، شبكة تجارة المخدرات 10 شخصيات من دول عربية وأجنبية".

وأضاف الجهاز أن "قواتنا ضبطت مستودع تجار المخدرات في بغداد بداخله 6 ملايين و200 حبة مخدرة"، مشيراً الى "القاء القبض على تاجر مخدرات عربي الجنسية بحوزته 6 كيلوغرامات من الحشيشة".