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في بغداد.. تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن جهاز الامن الوطني، السبت، عن تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في ‫بغداد‬⁩، مؤكداً ضبط مستودع بداخله أكثر من 6 ملايين حبة مخدرة.

وقال الجهاز في بيان رسمي، إنه "تم تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في ⁧‫بغداد‬⁩، شبكة تجارة المخدرات 10 شخصيات من دول عربية وأجنبية".

 

وأضاف الجهاز أن "قواتنا ضبطت مستودع تجار المخدرات في بغداد بداخله 6 ملايين و200 حبة مخدرة"، مشيراً الى "القاء القبض على تاجر مخدرات عربي الجنسية بحوزته 6 كيلوغرامات من الحشيشة".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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