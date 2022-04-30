اعتقال تاجري مخدرات في المثنى

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، السبت، عن اعتقال تاجري مخدرات في محافظة المثنى.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان، إنه "بناءً على توجيهاتِ القائدِ العامِ للقواتِ المسلحة مصطفى الكاظمي، وباشرافٍ مباشر من رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول الركن عبد الوهاب الساعدي، نفذَ ابطالُ جهاز مكافحة الارهاب واجب لالقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات في محافظة المثنى، حيثُ تم القبض عليهما".

وأضاف أنه "تم ضبط الآلاف من الحبوب المخدرة مع اسلحة واعتدة مختلفة بالاضافة الى مبالغ مالية كبيرة بالعملتين العراقية والأجنبية".