موجة 'أفريقية' تعرض العراق لعواصف ترابية من اليوم حتى هذا الموعد

وقال مدير قسم التنبؤ الجوي حيدر حبيب، وفق بيان للهيئة ورد لـ الخليج 365، إنه "سوف يتاثر البلاد اعتبارًا من اليوم السبت الم بامتداد المنخفض الجوي القادم من شمال أفريقيا (الخماسيني) أبتداءً من الاقسام الشمالية الغربية للبلاد"، مشيراً إلى "استمرار تأثير المنخفض الجوي على الاقسام الشمالية الغربية من البلاد ويمتد ليشمل المنطقة الوسطى واجزاء من المنطقة الشمالية تحديداً منطقة الجزيرة من الموصل وكركوك".وبين التقرير، أن "المنخفض الجوي ترافقه كتلة هوائية دافئة تسبب ارتفاع في درجات الحرارة لتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30) كم/س مع تصاعد الغبار وفرصة لحدوث عواصف ترابية في اماكن متعددة مما يؤدي الى تردي الرؤية ال (1-3) كم /س وفي العواصف الترابية الى اقل من 1000م".

ونوهت الهيئة، إلى أن "المنخفض سوف يصل تأثيره يوم الاحد 1 ايار 2022 خلال النهار الى المنطقة الوسطى ومن ضمنها العاصمة بغداد مسبباً تصاعد الغبار مع فرصة لحدوث عواصف ترابية ومن بعد الظهر يصل تأثير الغبار للمنطقه الجنوبية ليسبب تصاعد الغبار فيها وفرصة لحدوث عواصف ترابية وتردي في مدى الرؤية. في حين سيتحسن الطقس تدريجياً على المنطقة الوسطى صباح يوم الإثنين ليبقى تأثيره مستمر على المنطقة الجنوبية حتى مساء يوم الاثنين".

