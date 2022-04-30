ضبط 8800 عبوة علاج أسنان مع طبيب وزوجته بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب 8800 عبوة من مستلزمات طب الأسنان، اخفها طبيب اسنان وزوجته داخل حقائبهما فور وصولهما من السعودية، وحاول كل منهما إنهاء إجراءات بنفسه في أوقات مختلفة، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وبحسب بيان اليوم، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة السعودية القادمة من جدة، استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك أحد الركاب، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد عبد المنعم رئيس القسم، تلاحظ وجود عبوات تكرارية متماثلة، قام محمد الهادي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف سامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط ٥٥٩٢ عبوة وكيس بداخلهم مستلزمات طب الأسنان.

وبعدها بدقائق استوقف محمود عبد المطلب مأمور اللجنة الجمركية إحدى الراكبات، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد شعبان مأمور الجمرك، تلاحظ وجود عبوات تكرارية متماثلة، قام أحمد عافيه مدير إدارة الحركة بتكليف عماد سيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويًا، مما أسفر عن ضبط ٣٢٣٨ عبوة وكيس بداخلهم مستلزمات طب الأسنان.

وناظر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك، جوازي سفر الراكب والراكبة، وتلاحظ له أنهما زوجين وأمر بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل منهما، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.​