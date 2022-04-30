المغرب: 46 إصابة جديدة بكورونا دون وفيات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الرباط - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 46 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و164 ألفا و953 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصخة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت، عقب إجراء 6564 من الفحوصات الجديدة، بلغ 11 مليونا و463 ألفا و526 فحصا، منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من سنة 2020.

وأضاف البيان أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس ليستقر العدد الإجمالي في 16 ألفا و69 حالة، بينما تم تسجيل 38 حالة شفاء إضافية؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و148 ألفا و474 حالة.