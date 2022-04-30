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رئيس الوزراء الباكستاني ينهي زيارته للسعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

انهى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم السبت زيارته للسعودية، وهي أول جولة خارجية يقوم بها بعد انتخب رئيسا للوزراء خلفا لعمران خان الذي حجب البرلمان الثقة عنه، في 11 أبريل الجاري.

وأدى رئيس الوزراء الباكستاني في وقت سابق اليوم مناسك العمرة في مكة المكرمة بعد أن التقى أمس الجمعة في جدة الأمير بن عبد العزيز .

وقد بحث الجانبان العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته وتطويره في مختلف المجالات.

كما استعرضا مجمل القضايا الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن شريف كان انتخب رئيسا للوزراء خلفا لعمران خان الذي حجب عنه البرلمان الباكستاني الثقة، في 11 أبريل الجاري. وفي أول كلمة ألقاها بعد انتخابه، ثمن شريف دور دول الخليج في وقوفها الدائم مع باكستان.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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