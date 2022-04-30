زعيم حماس في غزة: المعركة في القدس لن تنتهي بانتهاء رمضان بل ستبدأ

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ)

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار اليوم السبت، إن المعركة في القدس لن تنتهي بانتهاء شهر رمضان بل ستبدأ.

وهدد السنوار خلال خطاب له في غزة، بأن "سيف القدس" وهو الاسم الذي أطلقته حماس على المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل العام الماضي "لن يغمد حتى التحرير والعودة".

وتابع السنوار قائلا: "على الجميع التهيؤ لمعركة كبرى من أجل المسجد الأقصى ومع العالم فرصة أن يتحرك للحيلولة دون وقوع هذه المعركة لكن نحن كفلسطينيين وعرب ومسلمين على أتم الجهوزية والاستعداد".

وحذر السنوار إسرائيل من السماح ب"اقتحام" المسجد الأقصى خلال احتفالها بيوم استقلاها الشهر المقبل، ومنع تكرار صورة "استباحة جنود الاحتلال" للمسجد.

وأضاف السنوار: "من يأخذ القرار بتكرار هذه الصورة فهو قد أخذ بنفسه قرارًا باستباحة آلاف الكُنس والمعابد اليهودية في العالم أجمع".

وتابع رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة: "نفضل ألّا تتحوّل المعركة إلى دينية لكن إذا أراد قادة الاحتلال فنحن لها وقد قبلنا التحدي وعند مقدساتنا وديننا لن نبخل بشيء ولن نتردد في اتخاذ القرار وليكن الثمن ما يكون".

وطالب السنوار الفصائل الفلسطينية وأجنحتها العسكرية بأن تكون على أهبة الاستعداد والجهوزية، مهددا بإطلاق 1111 قذيفة صاروخية في الرشقة الأولى على إسرائيل عند بدء المواجهة المقبلة.

من جهة أخرى أعلن السنوار أن استعدادات ومشاورات تجري لتشغيل الخط البحري لقطاع غزة بالتنسيق مع "محور القدس" بهدف "كسر الحصار بشكل كامل عن القطاع".

ولم يدل السنوار بمزيد من التفاصيل، لكنه قال "سنخرج من غزة ونعود إليها، واللي عاجبه عاجبه.. واللي مش عاجبه سيتم ذلك رغمًا عن أنفه".

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة بما في ذلك التحكم بمجاله البحري، منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حماس على القطاع بالقوة بعد جولات اقتتال مع السلطة الفلسطينية.