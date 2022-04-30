فتح باب التقديم بالمدارس الدولية بالعاصمة الإدارية والنوبارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت مؤسسة المدارس الرسمية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للالتحاق برياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2022،2023، بالمدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة والنوبارية.

وقالت المدارس الدولية، إنه يتم التقديم اعتبارًا من اليوم السبت 30 أبريل الجاري وحتى 1 يونيو المقبل إلكترونيًا من خلال الرابط الخاص بكل مدرسة، إذ يتم نشره على صفحة المدرسة.

وأكدت أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد الموعد المحدد ولن يتم تلقي أي أوراق للتقديم بفروع المدارس وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة.​