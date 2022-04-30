وفي التفاصيل، أعلنت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" و"الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ" عن تحديث إجراءات الدخول عبر منافذ الدولة المختلفة، حيث يتضمن التحديث الجديد السماح لمواطني دولة الإمارات دخول الدولة باستخدام الهوية الإماراتية، إضافة إلى السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الدخول إلى الإمارات باستخدام بطاقة الهوية أوالبطاقة الشخصية.
وأوضحت الهيئتان أن الإجراءات المحدثة تأتي في إطار تسهيل السفر بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ودعما لاستراتيجية الدولة الرامية إلى المحافظة على صحة وسلامة المجتمع، وتماشيا مع جهود التعافي المستدام وعودة الحياة الطبيعية الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات.. تحديث إجراءات الدخول عبر منافذ الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.