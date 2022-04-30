الإمارات.. تحديث إجراءات الدخول عبر منافذ الدولة

أعلنت الإمارات عن تحديث إجراءات الدخول عبر منافذ الدولة المختلفة، ودخولها حيز التنفيذ اعتبارا من يوم أمس الجمعة.

وفي التفاصيل، أعلنت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" و"الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ" عن تحديث إجراءات الدخول عبر منافذ الدولة المختلفة، حيث يتضمن التحديث الجديد السماح لمواطني دولة الإمارات دخول الدولة باستخدام الهوية الإماراتية، إضافة إلى السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الدخول إلى الإمارات باستخدام بطاقة الهوية أوالبطاقة الشخصية.

وأوضحت الهيئتان أن الإجراءات المحدثة تأتي في إطار تسهيل السفر بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ودعما لاستراتيجية الدولة الرامية إلى المحافظة على صحة وسلامة المجتمع، وتماشيا مع جهود التعافي المستدام وعودة الحياة الطبيعية الجديدة.