أوكرانيا تعلن عملية تبادل أسرى جديدة مع روسيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ 42 دقيقة

أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم السبت، نجاح عملية تبادل أسرى مع روسيا على صيغة 7 مقابل 7 من كل طرف.

قالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إن بلادها نفذت تبادلا للأسرى مع روسيا اليوم السبت عاد بمقتضاه إلى الوطن سبعة جنود وسبعة مدنيين.

وأضافت أن من بين الأسرى العائدين امرأة حبلى في الشهر الخامس. ولم تذكر عدد الروس الذين سلمتهم بلادها.

ونفذت الدولتان تبادلا للأسرى عدة مرات خلال الحرب التي بدأت بالغزو الروسي لأوكرانيا يوم 24 فبراير شباط. وقالت أوكرانيا يوم الخميس إن روسيا سلمت 33 جنديا.

يأتي ذلك فيما تواصل روسيا وأوكرانيا المفاوضات بينهما من أجل التوصل إلى حل لوقف الحرب المستمرة منذ الرابع والعشرين من الشهر الماضي.

ورغم أن تلك المحادثات لم تحرز أي تقدم كبير في جدار الحرب، فإنها أثمرت حتى اللحظة اتفاقا لفتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين من مناطق قتال، إلى جانب وقف إطلاق النار في هذه المناطق.