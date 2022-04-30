تعذيب وطلقات في الرأس.. العثور على جثث مدنيين قتلتهم القوات الروسية في بوتشا

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - أبريل - 2022 6:01 مساءً

قالت الشرطة الأوكرانية اليوم السبت إنها عثرت على جثث ثلاثة مدنيين في بلدة بوتشا شمالي العاصمة كييف. وأضافت أن الجثث كانت مكبلة ومكممة ومصابة بعدة طلقات رصاص بما يشير إلى أن أصحابها تعرضوا للتعذيب.

وتقول كييف إنه تم العثور على أكثر من ألف جثة سواء داخل بوتشا أو في محيطها، وتزعم حدوث انتهاكات ممنهجة من جانب القوات الروسية التي احتلت المنطقة لعدة أسابيع في محاولة فاشلة للاستيلاء على العاصمة.

وترفض موسكو تلك المزاعم.

وقال أندريه نيبيتوف قائد شرطة كييف في فيديو نشر على يوتيوب إن آثار طلقات رصاص في أطراف هؤلاء الرحال تظهر أنهم تعرضوا للتعذيب، وأضاف “في النهاية تلقي كل شخص منهم طلقة في الأذن”.

وتضمن الفيديو صورا يعتقد أنها تظهر قبرا وجثثا ملطخة بالدماء مع إخفاء ملامح وجوه أصحابها.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على الفور على طلب أرسل بالبريد الإلكتروني يطلب التعليق على رواية نيبيتوف.

ولم يتسن لرويترز التحقق من مصداقية الرواية من طرف مستقل.