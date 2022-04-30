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في عرض عسكري رسمي.. صربيا تعرض صواريخ صينية جديدة

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كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 30 - أبريل - 2022 5:36 مساءً

عناصر من الجيش الروسي

عرضت صربيا اليوم السبت صواريخها الجديدة سطح-جو صينية الصنع وعتادا عسكريا آخر اشترته من كل من روسيا والغرب في وقت تسعى فيه إلى أداء دور يقوم على توازن دقيق بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ودعت السلطات أفرادا من الجمهور وممثلي وسائل الإعلام لمشاهدة العرض الذي أقيم في قاعدة باتانيتسا الجوية بالقرب من بلجراد حيث عُرضت الصواريخ الصينية والفرنسية بجانب طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة مسلحة صينية ومقاتلات روسية ميج-29.

وتسعى صربيا لموازنة شراكتها مع حلف شمال الأطلسي وطموحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع تقاربها الديني والعرقي والسياسي مع روسيا القائم منذ قرون.

من حهة أخرى، ومع احتدام الحرب في أوكرانيا، يتهم الغربيون موسكو بتأجيج الحركة الانفصالية الصربية في البوسنة من أجل إشعال حريق مضاد في هذا البلد المنقسم وفق خطوط تصدعاته الإثنية.

وصدر آخر تحذير من السيناتور الديمقراطي الأميركي كريس مورفي خلال جولة أخيراً في البلقان تحدث خلالها عن “فترة مقلقة جداً للبوسنة”.

وقال لشبكة “سي أن أن” الأميركية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “بقدر ما يحاصر (في أوكرانيا)، سيبحث عن أماكن أخرى لمحاولة تحقيق انتصارات ويمكن أن يكون أحدها البوسنة”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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