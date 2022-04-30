أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة “مئات الآلاف من الأطنان” من الحبوب

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

اتهم نائب وزير الزراعة الأوكراني اليوم السبت القوات الروسية بسرقة “مئات الآلاف من الأطنان” من الحبوب في المناطق التي تحتلها في أوكرانيا.

وأعرب تاراس فايسوتسكي في حديث للتلفزيون الوطني الأوكراني عن قلقه من سرقة القوات الروسية أيضا معظم 1.5 مليون طن من الحبوب قال إنها مخزنة في الأراضي المحتلة.

واتهمت وزارة الخارجية الأوكرانية روسيا يوم الخميس بسرقة الحبوب في الأراضي التي تحتلها، في تصرف قالت إنه يزيد تهديد الأمن الغذائي العالمي.

وقال وزير الزراعة ميكولا سولسكي إن سرقة الحبوب زادت في الأسبوعين الماضيين.

وأضاف “سمعت هذا بنفسي من الكثير من ملاك الصوامع في المناطق المحتلة. إنها سرقة صريحة، وهذا يحدث في كافة أنحاء المناطق المحتلة”.

وقال إن هذا الوضع قد يخلق مشكلات غذاء في المناطق غير الخاضعة للسيطرة في الوقت الراهن.

وأضاف “سرعان ما سيكون هناك محصول للقمح في الجنوب. لكن المزارعين في هذا الوضع قد يقولون: هذه هي مفاتيح الجرار، إذهبوا واحصدوه بأنفسكم إن شئتم”.

ونفى الكرملين المزاعم الأوكرانية، وقال إنه لا يعلم من أين تأتي هذه المعلومات.

وأعلنت وزارة الزراعة أمس الجمعة أن ست مناطق في أوكرانيا استكملت زراعة الحبوب في مطلع الربيع على الرغم من الغزو الروسي.

وتنقسم أوكرانيا إلى 24 منطقة، لكن لا توجد خطط لزراعة الحبوب في لوجانسك في شرق البلاد بسبب القتال العنيف هناك.

ولم تعلن وزارة الزراعة أي توقعات لحصاد القمح للعام الحالي، لكن محللين يتوقعون أن يبلغ الإنتاج 41.4 مليون طن هذا العام مقارنة مع 86 مليون في 2021.