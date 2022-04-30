شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. «مركز الملك سلمان» يُوزّع 856 سلة غذائية في تشاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 856 سلة غذائية رمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في قرى علي دينار، انقدرة، مولاد، كاباو، كديديس بمدينة ماسينياه في جمهورية تشاد، استفاد منها 5.184 فردًا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ .

يُذكر أن المشروع يستهدف توزيع 14.046 سلة غذائية في ولايات أبشا، ودوربالي، وماسينياه، وأنجمينا، يستفيد منها أكثر من 84 ألف فرد.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم .