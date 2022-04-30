شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان والهند.. موجة حارة تحطم الأرقام القياسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات اليوم السبت إن أجزاء من الهند سجلت أعلى متوسط درجات حرارة في أبريل نيسان، وتوقعت أن تمتد هذه الموجة الحارة إلى مايو أيار.

وعانت الهند وجارتها باكستان من موجات حارة قاسية هذا العام تسببت في تضرر الطرق وإغلاق المدارس وإصدار إنذارات حرائق أو تحذيرات من تفشي الأمراض.

وقال المدير العام لهيئة الأرصاد الهندية للصحفيين إن مناطق شمال غرب ووسط الهند سجلت متوسط درجات حرارة قياسية بلغت 35.9 و 37.78 درجة مئوية (96.6 و100 درجة فهرنهايت) على التوالي في أبريل.

وأضاف أن هذه المتوسطات هي الأعلى منذ بدء تسجيل درجات الحرارة قبل 122 عاما.

وحذر علماء من أن أكثر من مليار شخص في المنطقة يواجهون خطر التعرض لتأثيرات ترتبط بارتفاع درجات الحرارة، وربطوا القدوم المبكر للصيف بظاهرة التغير المناخي.

وقالت الوزيرة الباكستانية المسؤولة عن مكافحة تغير المناخ شيري رحمن اليوم السبت إنه لأول مرة منذ عقود تنتقل باكستان من فصل الشتاء إلى الصيف دون المرور بفصل الربيع.