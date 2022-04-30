أهم المؤشرات التي تدل على أن هاتفك يحتوي على فايروس

نيوروك: بينما تعتبر أجهزة أبل وأندرويد، محمية إلى حد كبير من البرامج الضارة، فقد يجد المتسللون طرقًا معينة لاختراق هاتفك الذكي، لذا فقد كشف الأستاذ المساعد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جامعة كوينزلاند المركزية، ريتيش تشو، عن العلامات التي يمكن أن تدل على وجود فيروسات في هاتفك.

وبحسب الدكتور تشو، يمكن للفيروس، وهو نوع من البرامج الضارة، أن يشق طريقه إلى هاتفنا من خلال النقر على روابط من رسائل البريد العشوائي أو رسائل البريد الإلكتروني من مرسل غير معروف.

يمكنه بعد ذلك إرسال رسائل بريد عشوائي إلى جهات الاتصال الخاصة بك أو معلومات شخصية إلى المتسللين وحتى التجسس عليك من خلال تتبع نشاط الشاشة ولوحة المفاتيح أو الموقع الجغرافي.

وبحسب البروفيسور تشو فإنه ليس من السهل دائمًا معرفة ما إذا كان هاتفك مصابًا بفيروس أم لا، ولكن هناك بعض العلامات المنذرة والسلوكيات غير الطبيعية التي يجب البحث عنها، وأهمها:

بطء الهاتف

إذا كان جهازك بطيئًا حيث يستغرق فتح التطبيقات وقتًا أطول من المعتاد أو إذا كنت تتلقى نوافذ منبثقة غير عادية، فقد يكون مصابًا بفيروس.

استنزاف البطارية

قد يشير استنزاف البطارية المفرط إلى وجود برامج ضارة تعمل في الخلفية بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الهاتف بشكل غير متوقع.

زيادة استهلاك بيانات الهاتف

يمكن أن تؤدي البرامج الضارة أيضًا إلى زيادة استهلاك بيانات الهاتف المحمول ورسوم الفواتير غير المبررة نتيجة استهلاك الفيروس لبياناتك.

إذا كنت تشك في أن هاتفك يحتوي على فيروس، فإن هناك بعض الأشياء التي يمكن لمستخدمي أبل وأندرويد، القيام بها لمنع المزيد من الضرر.

- استخدام تطبيق مكافحة فيروسات موثوق به وذو سمعة طيبة للبحث عن الفيروس مثل أفاست، و إي في جي، وبيتفيندر، وماكافي ونورتون.

- بالنسبة لأجهزة أندرويد، ينصح بمسح تخزين الهاتف وذاكرة التخزين المؤقت، وبالنسبة لأجهزة آي فون، ينصح بمسح سجل التصفح وبيانات موقع الويب.

- أعد تشغيل هاتفك لتمكين "الوضع الآمن" إذا كان لديك نظام أندرويد يمنع أي تطبيقات تابعة لجهات خارجية من التشغيل، وأخيراً احذف أي تطبيقات غريبة أو غير مألوفة لقائمتك التي تم تنزيلها.

- كمحاولة أخيرة، يمكنك أيضًا نسخ جميع بياناتك احتياطيًا وإجراء إعادة ضبط المصنع على هاتفك، وإعادة ضبطه على إعداداته الأصلية والقضاء على أي برامج ضارة.