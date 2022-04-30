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روسيا تنسحب من محطة الفضاء الدولية بسبب العقوبات

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الدمام - شريف احمد - ذكر رئيس برنامج الفضاء الروسي إن روسيا سوف تنسحب من محطة الفضاء الدولية، بحسب وسائل الإعلام المحلية، وهي خطوة ألقت فيها باللائمة على العقوبات المفروضة عليها بسبب غزو أوكرانيا.

وقالت وكالتا الأنباء الروسية تاس وريا نوفوستي نقلا عن مدير عام وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) دميتري روجوززين، القول في مقابلة مع التلفزيون الرسمي اليوم السبت، "القرار اتخذ بالفعل، ونحن لسنا ملزمين بالتحدث عنه علانية".

وأضاف "اكتفي بقول إنه تماشيا مع التزاماتنا، سوف نبلغ شركاءنا بنهاية عملنا في محطة الفضاء الدولية مع وجود إشعار لمدة عام"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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