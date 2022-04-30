شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أكثر من 103 أطنان من السلال الغذائية في عدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 103 أطنان و 469 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي الشيخ عثمان والمنصورة بمحافظة عدن، استفاد منها 8.703 أفراد، وذلك ضمن مشروع الأمن الغذائي.

ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة ممثلةً بالمركز في المساهمة بتحقيق الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق وسد الاحتياجات الغذائية الأساسية للفئات الأشد ضعفًا واحتياجًا والنازحين في المحافظات اليمنية.